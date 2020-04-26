شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يتوعد بالرد على قصف المدن.. والمرتزقة ينقلبون على أردوغان والان نبدء بالتفاصيل

توعد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، بالرد بقوة على تعرض مدينة ترهونة لقصف صاروخي فجر أمس السبت من ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة من نظام الرئيس التركي أردوغان.

وأوضح المسماري أن القصف كان بأكثر من 20 صاروخا سقطت على منازل ومناطق مدنية وتم حصر الأضرار وتوثيقها، مطالبا بعثة الأمم في ليبيا بتأدية واجبها بإدانة الإرهابيين «الحقيقيين»، مشددا على أن استهداف المدنيين جريمة يُعاقب عليها القانون.

في سياق متصل، وجهت مدفعية الجيش الليبي قصفا لمحيط مطار معيتيقة الدولي وضواحي «غابة النصر وعين زارة ومشروع الموز» بالعاصمة طرابلس وسط تجدد الاشتباكات في محور وادي الربيع جنوب العاصمة بين قوات الجيش الوطني ومرتزقة الوفاق.

فيما استهدف طيران تركي مسير تابع للوفاق شاحنة مواد غذائية مساء الجمعة، وأفاد الناطق باسم ميليشيات الوفاق محمد قنونو بتنفيذ 3 غارات في محيط بني وليد استهدفت صهريج وقود وإمدادات للجيش كانت في طريقها من بني وليد إلى مدينة ترهونة.

من جهته، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المخابرات التركية تضيق على ما يسمى «فصيل الجبهة الشامية» لرفضه إرسال عناصره للقتال في ليبيا، حيث يعيد ما يطلق عليه «الجيش الوطني» الموالي لتركيا هيكلة الفصائل الرافضة للأوامر التركية، مؤكدا أن نظام أردوغان قرر وقف التمويل عن فصيل «فيلق الرحمن» الذي ينحدر غالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص، وذلك على خلفية رفضه إرسال مقاتلين إلى ليبيا للقتال إلى جانب الميليشيات المسلحة ضد الجيش الوطني الليبي، وجاء إيقاف تمويل الفيلق على خلفية طلب ما يسمى «الجيش الوطني» التابع لتركيا من فيلق الرحمن تقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال في ليبيا بأوامر تركية، وبعد تملص قياديي الفيلق من القوائم، كان الرد بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شهرين، وتخفيض المخصصات المقدمة من طعام وذخائر، وأشار المرصد السوري إلى أن هناك مقاتلين من «فيلق الرحمن» توجهوا إلى ليبيا بشكل فردي عقب تجنيدهم من قبل تركيا ونقلهم مع «المرتزقة» لخدمة المصالح التركية هناك.