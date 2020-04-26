شكرا لقرائتكم خبر عن احتواء النفوذ الروسي ضرورة لانتقال فنزويلا إلى الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أكد موقع «أتلانتك كاونسل» أهمية احتواء النفوذ الروسي في فنزويلا إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الانتقال بهذا البلد إلى نظام ديمقراطي.

وبحسب مقال لـ «ديفيد ل. غولدوين»، رئيس المجموعة الاستشارية للطاقة التابعة لأتلانتك كاونسل، وأندريا كلابو، الزميل البارز في غولدوين غلوبال ستراتيجيز، لعبت الحكومة الروسية دورًا فعالًا في الحفاظ على نظام مادورو رغم سنوات من الضغط المحلي والدولي المكثف لصالح الانتقال الديمقراطي.

وتابع الكاتبان: «قدمت روسيا، تحت رعاية الرئيس فلاديمير بوتين، للنظام الفزويلي نفوذًا دبلوماسيًا وقدمت له شريان الحياة الاقتصادي».

وأضافا: «كان ذلك عبر قيام شركة النفط الروسية روسنفت بشراء ونقل وبيع الخام الفنزويلي، إلى أن أنهت العقوبات الأخيرة هذه الممارسة».

وأشارا إلى أن هذه التجارة أتاحت لشركة بتروليوس دي فنزويلا PDVSA المملوكة للدولة ونظام مادورو، الاستفادة من قاعدة الموارد الطبيعية الضخمة في فنزويلا.

ومضيا بالقول: «في مارس 2020، أنهت روسنفت عملياتها الرسمية في فنزويلا بعد جولتين متعاقبتين من العقوبات الأمريكية الجديدة استهدفتا شركاتها التابعة، التي كانت منخرطة في تجارة النفط الخام الفنزويلي».

وأردفا: «على الرغم من أن النقل القسري للأصول يُعدّ نجاحًا ملحوظًا لبرنامج العقوبات الذي تقوده الولايات المتحدة، إلا أنه للأسف عملية محدودة لم تدل على نهاية النفوذ الروسي على كاراكاس».

وتابعا بالقول: «لقد باعت روسنفت في نهاية المطاف أصولها الفنزويلية مباشرة إلى شركة مملوكة للدولة في روسيا، وتنازلت عنها فعليًا للدولة الروسية نفسها، وبإشراف بوتين الشخصي.

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ونتيجة لذلك، يتمتع بوتين بسلطة على أسهم شركة روسنفت المشتركة السابقة مع PDVSA، لذلك، ستبقى روسيا لاعبًا رئيسيا في قطاع النفط الفنزويلي لسنوات قادمة».

ومضيا بالقول: «لا عجب إذًا أن الحكومة الروسية عارضت خطة التحوّل الديمقراطي لوزارة الخارجية الأمريكية، مفضلة استمرار فنزويلا كدولة عميلة لها وحكومة مادورو الممتنة لها على أن تبقى فنزويلا ديمقراطية حرة».

وتابعا بقولهما: «مع انخفاض سعر النفط الخام إلى أدنى مستوياته التاريخية، من الواضح أن مصالح بوتين في فنزويلا ليست اقتصادية بل جيوسياسية».

وأضافا: «في عهد بوتين، أعادت روسيا تأكيد نفسها بشكل كبير كقوة عالمية. في السنوات الأخيرة، برزت كوسيط في جميع أنحاء الشرق الأوسط في سوريا وكردستان وليبيا».

وأردفا: «في لعبة القوة هذه، تُعدّ فنزويلا أحدث عملية استحواذ وموطئ قدم ثمين في نصف الكرة الغربي، حيث يقوّض النفوذ الروسي في فنزويلا مبدأ مونرو ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وربما يصبح ورقة مساومة قيّمة للمطالبة بتنازلات من حكومة الولايات المتحدة في مكان آخر مثل شبه جزيرة القرم».

ولفتا إلى أنه مع خضوع الحكومة الروسية بالفعل لمجموعة من العقوبات الأمريكية نتيجة عدوانها على أوكرانيا، فإن الحفاظ على السيطرة والأصول في فنزويلا مسألة منخفضة التكلفة ومنخفضة المخاطر.

وتابعا بالقول: «يجب على إستراتيجية الولايات المتحدة لإقامة ديمقراطية في فنزويلا، أن تعترف بهذه الحقائق وأن تركّز على احتواء النفوذ الروسي في فنزويلا. كما يجب على الإدارة أن تدرك أيضًا أن الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن ينجح بدون انتعاش اقتصادي مطرد بقيادة قطاع النفط الثمين في البلاد».