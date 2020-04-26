شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يقطع خط إمداد الحوثي بجبهة ثرة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تحاصر من تبقى من ميليشيات الحوثي في جبهة ثرة بمكيراس.
وبحسب المصادر فقد سقط أكثر من 17 بين قتيل وجريح من الحوثيين في المعارك الأخيرة الدائرة في جبهة ثرة بمكيراس.
وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن الجمعة عن تمديد وقف إطلاق النار بشكل شامل من جانب واحد لمدة شهر لفتح المجال في مواجهة فيروس كورونا والتمهيد لإنهاء الحرب في اليمن.
وذكر موقع «سبتمبر نت» التابع للجيش الوطني أن قوات الجيش أفشلت محاولات تسلل عدة، شنتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في جبهات قتال مختلفة.
وأكد الموقع أن قوات الجيش في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، تمكنت من إفشال محاولة تسلل للميليشيا الحوثية، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وفي مديرية صرواح، أفشلت قوات الجيش محاولات تسلل للميليشيا الحوثية في جبهة المخدرة، وكبدتها قتلى وجرحى.
بالتزامن، واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية الدفع بتعزيزات بشرية وآليات قتالية إلى جبهات مختلفة في مديرية صرواح رغم الإعلان عن الهدنة من قبل التحالف.
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