شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يتهم أحزابا بتشكيل خلايا داخل جيش السودان والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال مقابلة أجراها البرهان مع التلفزيون السوداني الرسمي.
وردا على سؤال حول ما يثار بشأن محاولات تغلغل أحزاب وتنظيمات سياسية في المنظومات الأمنية والمؤسسة العسكرية، قال البرهان: «بعض الجهات (لم يسمها) تحاول أن تتصل وتتواصل مع بعض منسوبي المؤسسات العسكرية».
وتابع: «نلاحظ أن هناك خلايا لبعض الأحزاب في الجيش، وكل الانقلابات التي جرت في السودان لم تقم بها القوات المسلحة من تلقاء نفسها».
من جهة أخرى ذكرت وكالة أنباء السودان (سونا) أن الفريق عبدالفتاح البرهان تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات المتحدة، وتطرقا خلال اتصالهما الهاتفي، لقضايا التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والتشاور وتبادل وجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية.
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