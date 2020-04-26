الزعيم الحي.. 4 ساعات عاشتها كوريا الشمالية بعد خبر وفاته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

الخليج 365_سالم أحمد

4 ساعات، عاشتها كوريا الشمالية، بعد أن أثار تلفزيون هونج كونج، الجدل حول مصير كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية، والذى أكد أنه توفى بالفعل بعد تدهور حالته الصحية، إثر خضوعه لعملية دقيقة بالقلب.



تفاصيل الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

وقالت نائبة مدير شبكة "HKSTV" بهونج كونج، حسبما نقلت مجلة "نيويورك بوست"، إنها علمت من "مصدر قوي للغاية"، بأن زعيم كوريا الشمالية قد مات بالفعل.

يأتي ذلك على الرغم من تقرير نشره موقع "ديلي إن كي" الإلكتروني الذي مقره في سول، الأسبوع الماضي، بأن كيم يتعافى، بعدما أجريت له جراحة في القلب في 12 أبريل الجاري.

فيما شكك مسئولو الحكومة الكورية الجنوبية ومسئول صيني في إدارة الاتصال، في تقارير تالية أشارت إلى أن كيم "في حالة خطيرة" بعد الجراحة، مؤكدين أنهم لم يرصدوا أي نشاط غير معتاد في كوريا الشمالية.

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أول رد لـ كوريا الشمالية على وفاة كيم كونج أون

بدوره، رد أليخاندرو كاو دي بينوس، رئيس جمعية الصداقة الكورية، على التقارير الإخبارية المتداولة، حول وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال "دي بينوس"، بحسب شبكة "روسيا اليوم"، إن هذه الشائعات حول وفاة كيم جونج أون "كاذبة وخبيثة".

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت تقارير أن زعيم كوريا الشمالية، تعرض لنكسة صحية وخضع لعملية جراحية في القلب، وتخلف مؤخرا عن حضور الاحتفالات بعيد ميلاد جده في 15 أبريل.

حقيقة وفاة كيم يونج أون زعيم كوريا الشمالية.. وفد صينى يثير الشكوك

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الصين أرسلت فريقا يضم خبراء طبيين إلى كوريا الشمالية، لتقديم المشورة بشأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأوضحت أن هذه الزيارة تأتي وسط تقارير متضاربة عن صحة كيم، فيما لم يتسن لها أن تحدد بعد ما الذي تمثله رحلة الفريق الصيني فيما يتعلق بحالة زعيم كوريا الشمالية.

وقال اثنان من المصادر الثلاثة، التي طلبت إخفاء هويتها نظرا لحساسية الموضوع، إن وفدا برئاسة عضو كبير في إدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني غادر بكين إلى كوريا الشمالية الخميس.