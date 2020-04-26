شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدد إصابات فيروس كورونا في أيرلندا يتجاوز 18 ألفًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة الأيرلندية، السبت، تسجيل 377 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 18561.
وذكرت الوزارة - في بيان بثته على موقعها الإلكتروني الرسمي - أنه جرى تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، كما يوجد 10 حالات معرضة للوفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 1063 حالة.
وكان رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار حذر من أنه في حال لم يأخذ الناس الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة على محمل الجد، فيمكن تمديد فترة الإغلاق الحالية لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
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