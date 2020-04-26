إحالة 9 مصابين بمستشفى العزل بقها إلى المدن الجامعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلن مستشفى الحجر الصحي بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إحالة 9 من المصابين بالفيروس، للمدن الجامعية التي جرى تحديدها من قبل الوزارة، وذلك لاستقرار حالتهم بشكل كبير وقرب تماثلهم للشفاء لاستقبال حالات أخرى جديدة.
من جانبه أكد الدكتور محمد إدريس، طبيب الباطنة العامة، وضمن الفريق الطبي بالمستشفى في تصريحات صحفية أمس السبت، أنه جرى تحويل الـ9 حالات اليوم، ليرتفع إجمالي أعداد المحولون إلى المدن الجامعية من مستشفى الحجر الصحي بقها إلى 60 حالة.
وأوضح إدريس، أنه جرى تحويل 39 حالة خلال الفترة السابقة، موضحًا أن المحالون للمدن الجامعية يواصلون تلقي البروتوكول المعتمد من الوزارة، مشيرًا إلى أن حالتهم بها استقرار بنسبة كبيرة.
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