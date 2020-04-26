خروج حالتين جديدتين من مستشفى العزل بقها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلن مستشفى قها للحجر الصحي، خروج حالتين جديدتين من المتعافين من فيروس كورونا المستجد بالمستشفى، بعد ورود التقارير الخاصة بحالاتهم، والتأكد من سلبية عيناتهم، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 96 متعافيا.
وأكدت الدكتورة أسماء عربي وكيل مستشفى الحجر الصحي قها، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع إلى 96 متعافي، وأن الحالات التي يتم شفائها يجرى عمل مسحتين لهم على مدار يوميين متتاليين، للتأكد من تعافيهم بعد إثبات سلبية العينات.
وأشارت "عربي"، إلى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، ويجرى عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذى أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.
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