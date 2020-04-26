صحة كفر الشيخ تسجل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، السبت، حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد ثبوت نتائج تحاليل العينات بإيجابية إصابتها بالفيروس.
وأكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الحالة المسجلة بإصابتها بالفيروس لسيدة مسنة في العقد الثامن من عمرها، وتقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم.
وقال المصدر الطبي، إن تلك السيدة جرى دخولها مستشفى حميات كفر الشيخ، بعد شكواها بنفس أعراض فيروس كورونا، وبناء عليه جرى أخذ عينة منها لتحليلها وأثبتت النتائج إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، ووفق ذلك جرى تحويلها إلى مستشفى الحجر الصحي بمدينة بلطيم، لتستكمل علاجها هناك.
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