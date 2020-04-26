المجلس الإسلامي النيجيري يهنيء شيخ الأزهر بحلول شهر رمضان المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: بعث الشيخ إبراهيم صالح الحسيني رئيس هيئة الإفتاء والمجلس الإسلامي النيجيري، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بحلول شهر رمضان المبارك. وأكد رئيس المجلس الإسلامي النيجيري خلال برقية التهنئة تأييده المطلق لكافة قرارات مشيخة الأزهر الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، دعيًا المولى -عزوجل- دوام الصحة والعافية لفضيلة الإمام الأكبر، وأن يحفظ الأمة الإسلامية والعالم قاطبة من هذه الجائحة، ومن كل مكروه وسوء.

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