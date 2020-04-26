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مباراة حصدت أرواح أكثر من 40 ألف شخصٍ بفيروس "كورونا"

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كشف علماء وخبراء الفيروسات في إسبانيا عن المباراة التي حصدت أرواح آلاف المصابين بفيروس المستجد بعد إنتهائها.

 

وحسب الدراسة الإسبانية، توصل العلماء من خلال التحليلات المخبرية إلى أن مصدر وصول إلى البلاد كان من الدول الأوروبية والأمريكية وليس من الصين لأن مكونات الفيروس تختلف قليلا عن مكونات الفيروس الصيني.

 

وأشار العلماء إلى أن مباراة كرة قدم كانت كفيلة بإسراع عملية تفشي وإنتشار فيروس كورونا في البلاد بشكل سريع جدا، حيث أن أهم المصادر كانت الجماهير الإسبانية القادمة لحضور مباراة بين فريق فالنسيا الإسباني وأتلانتا الإيطالي حيث ساهمت هذه المباراة بإصابة أكثر من 40 ألف شخص في ليلة واحدة ما يعد رقما كبيرا أدى إلى تسريع عملية الانتشار والإصابة بهذا الفيروس في كل أنحاء إسبانيا.

 

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أما مباراة الرد في إسبانيا أغلقت أبوابها أمام جماهير الفريقين بالرغم من وصول آلاف المشجعين الإيطاليين الذين قرروا مشاهدة المباراة في الحانات والمطاعم الإسبانية ما أدى ذلك إلى إنتشار أكبر للفيروس في البلاد.

 

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت سابقا عن إحتمالية تفشي وإنتشار فيروس كورونا من خلال إقامة مباراة كرة قدم بحضور الجمهور ما سبب بتسريع الوباء في إسبانيا وأوروبا ككل.

 

 

المصدر: سبوتنيك

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