السلطات السعودية تؤكد على ان تنظيم الحج يرتبط اولا بسلامة وأمن الزوار

اكدت السلطات السعودية اليوم الجمعة 24 افريل 2020 ان عائدات زائري المملكة قد تشهد انخفاضا ما بين 35 و 45% هذا العام بسبب إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا.

و تأمل السلطات، حسب تقديراتها غداة فتحها في سبتمبر الفارط الأبواب للزائرين من خلال إطلاق نظام جديد للتأشيرات يشمل 49 دولة، تنويع مصادر اقتصاد البلاد الشديد الاعتماد على النفط عبر العائدات في هذا المجال.

و تعاني الفنادق في السعودية كما هو الحال حول العالم حاليا معدلات إشغال شديدة التدني على أمل تتحسن الأمور في الأسابيع المقبلة و تطورها ايجابا و ذلك وفق تقييم السلطات المعنية بشؤون الوافدين من الاجانب.

يذكر ان المملكة العربية السعودية كانت قد اغلقت في أواخر فيفري حدودها أمام المعتمرين و الوافدين من حوالي 25 دولة. وفي مارس ، حظرت السفر بالكامل من وإلى البلاد.

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والحج من الأنشطة المهمة للسعودية التي تضم أكثر موقعين قدسية في الإسلام في مكة والمدينة، وهو العمود الفقري لخطط زيادة أعداد الزائرين في ظل برنامج عام للإصلاح الاقتصادي.

وعادة ما يزور المملكة نحو 2.5 مليون حاج خلال موسم الحج الذي من المتوقع أن يحل هذا العام في شهر جويلية. لكن السعودية حثت المسلمين على التريث قبل تفعيل خطط للحج حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن جائحة كورونا.

و كانت وزارة الحج والعمرة بالمملكة قد اوضحت انها على تواصل مع جميع الدول الإسلامية وستتخذ قرارا في المستقبل القريب مبرزة ان سلامة وأمن الناس يأتيان أولا بحكم ان الحج والعمرة من المناسبات التي تجمع ملايين الناس مع بعضهم البعض في مكان واحد وإذا لكم يكن هناك متسع كاف للحكومة للتقدم، فإن الخطر كبير جدا حسب تقييم الوزارة.

هذا و سجلت السعودية 15 ألفا و102 إصابة بفيروس كورونا، و127 حالة وفاة حتى الآن.