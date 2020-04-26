سفارة العراق في روما تضيء مبناها بألوان العلمين العراقي والإيطالي

أنارت سفارة العراق لدى روما مبناها بألوان العلمين العراقي والإيطالي، تجسيدا لمبادرة مجلس السفراء العرب لإضاءة سفارات الدول العربية مبانيها في روما بألوان العلم الإيطالي.

وقالت سفيرة العراق في روما صفية السهيل، إن "المبادرة تأتي

تجسيدا لمبادرة مجلس السفراء العرب الذي دعا إلى إنارة مباني السفارات العربية في روما بألوان العلم الإيطالي للتعبير عن تضامن الدول والشعوب العربية معها في مواجهة وباء كورونا ".

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وأضافت، أن "المبادرة رسالة تضامن عراقية بمناسبة الذكرى السنوية ليوم التحرير الإيطالي في 25 أبريل، والذي يتزامن هذا العام مع الجهود الوطنية والدولية لمكافحة جائحة كورونا".

وشددت على أن "هذا تأكيد لوقوف العراق حكومة وشعبا مع الأصدقاء في إيطاليا وهم يواجهون هذا الوباء".