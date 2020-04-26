صور .. تطبيق الإجراءات الوقائية على الشيخ السديس عند دخوله المسجد الحرام

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالإجراءات الصحية الوقائية التي تتَّبِعها الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة داخل المسجد الحرام.
جاء ذلك خلال دخول السديس إلى المسجد الحرام واتباع كافة الإجراءات الطبية معه ومع جميع الأئمة والمؤذنين، ورجال الأمن ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، والتي تتضمن قياس درجاتالحرارة لجميع الأشخاص الذين يرغبون الدخول إلى البيت العتيق، وقيامهم بعمليات التعقيم.
كما شكر لرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع العاملين في القطاع الصحي داخل المسجد الحرام على جهودهم وما يقومون به من أعمال وإجراءات صحية على الجميع قبل دخولهمللمسجد الحرام.
واعتبر السديس الإجراءات التي تقدمها الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة احترافية وتتم بطريقة منظمة وسريعة ولا تقبل الخلل، وذلك لضمان سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.
كما طالب الرئيس العام جميع زوار وقاصدي البيت العتيق باحترام جميع الإجراءات الصحية، والتعاون مع المختصين الصحيين لضمان سلامة الجميع.
وختم الشيخ السديس بالدعاء لجميع العاملين في القطاع الصحي ولرجال الأمن ولقيادة هذه البلاد المباركة أن يجزيهم خير الجزاء إزاء ما يقومون به
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