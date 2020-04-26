أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، تسجيل وفاة واحدة و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجماليللوفيات إلى 159، والإصابات إلى 3897 .
وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في عدد الوفيات
في المقابل، سجلت السلطات الصحية 51 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 537.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل انخفاضا في وفيات وإصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.