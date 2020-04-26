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المغرب يسجل انخفاضا في وفيات وإصابات كورونا

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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، تسجيل وفاة واحدة و139 إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي

للوفيات إلى 159، والإصابات إلى 3897 .

 

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في عدد الوفيات

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والإصابات مقارنة مع أمس الجمعة الذي أعلن فيه عن تسجيل 190 إصابة، و3 حالات وفاة.

 

في المقابل، سجلت السلطات الصحية 51 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 537.

 

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