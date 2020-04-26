المغرب يسجل انخفاضا في وفيات وإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، تسجيل وفاة واحدة و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي

للوفيات إلى 159، والإصابات إلى 3897 .

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في عدد الوفيات

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والإصابات مقارنة مع أمس الجمعة الذي أعلن فيه عن تسجيل 190 إصابة، و3 حالات وفاة.

في المقابل، سجلت السلطات الصحية 51 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 537.