الأقل منذ 6 أسابيع.. إيطاليا تسجل 415 وفاة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا، اليوم السبت، أقل عدد من الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال ما يقرب من ستة أسابيع .

وسجلت سلطات الدفاع المدني اليوم 415 وفاة على صلة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية،

وهو أقل عدد منذ 17 مارس الجاري، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

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كما يأتي هذا العدد الذي سجلته السلطات السبت، مقابل 420 وفاة سجلتها السلطات

في اليوم السابق..

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 26 ألفا و384 شخصًا.

كما سجلت البلاد 2357 إصابة جديدة بالفيروس مقارنة بـ 3021 في اليوم السابق.

ويصل بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 105 آلاف و 847.

كما بلغ عدد من تماثلوا للشفاء 2622 شخصًا.