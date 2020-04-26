سجلت إيطاليا، اليوم السبت، أقل عدد من الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال ما يقرب من ستة أسابيع .
وسجلت سلطات الدفاع المدني اليوم 415 وفاة على صلة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية،وهو أقل عدد منذ 17 مارس الجاري، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .
كما يأتي هذا العدد الذي سجلته السلطات السبت، مقابل 420 وفاة سجلتها السلطاتفي اليوم السابق..
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 26 ألفا و384 شخصًا.
كما سجلت البلاد 2357 إصابة جديدة بالفيروس مقارنة بـ 3021 في اليوم السابق.
ويصل بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 105 آلاف و 847.
كما بلغ عدد من تماثلوا للشفاء 2622 شخصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأقل منذ 6 أسابيع.. إيطاليا تسجل 415 وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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