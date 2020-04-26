لبنان.. تعدل مواقيت الفتح والإغلاق للمؤسسات بسبب كورونا

أصدر وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي، اليوم السبت قرارًا عدل بموجبه مواقيت الفتح والإقفال للمؤسسات التجارية والصناعية التي تم إغلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك اعتباراً من 27 أبريل الحالي.
وقضى القرار بفتح كافة أنواع المصانع 24 ساعة على أن يتم تحديد مواقيت العمل على أساس مناوبات، وفتح أسواق الجملة
كما قضى القرار بفتح محلات بيع التجزئة من الساعة 5 حتى الساعة 21، وفتح المؤسسات من الساعة 8 وحتىالساعة 17.
وطلب وزير الداخلية في قراره التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة والنظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ، واعتماد الكمامة المصنوعة من القماش لتغطية الفم والأنف، والالتزام بالمسافة الآمنة بين جميع الأشخاص.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وقضت بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة وتعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية.
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