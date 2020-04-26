رئيس وزراء فرنسا يعرض على البرلمان خطة لتخفيف العزل العام

قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يوم السبت إنه سيعرض على البرلمان يوم الثلاثاء خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة في البلاد وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. في البلاد وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وسيعقب بيان رئيس الوزراء الذي سيلقيه هذا الأسبوع نقاشا مفتوحا ثم إجراء تصويت. نقاشا مفتوحا ثم إجراء تصويت. كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أمر بفرض إجراءات العزل العام منذ 17 مارس آذار للحد من تفشي فيروس كورونا ومن المقرر رفعها في 11 مايو أيار.

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