أمريكا: إيران أهملت مواطنيها مقابل التطوير العسكري

أدانت الولايات المتحدة مجدداً عبر وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي البرنامج الصاروخي الإيراني الذي يشرف عليه الحرس الثوري، وأوضحت أن إيران أهملت مواطنيها في ظل تفشي فيروس كورونا مقابل تطوير برامجها العسكرية.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر حسابه في تويتر، أن إيران ما زالت تكذب، مؤكداً أن البرنامج الصاروخي الإيراني خطير وغير سلمي، وأن القمر الصناعي العسكري الذي أطلق سابقاً تم باستخدام التكنولوجيا الباليستية.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي إن النظام الإيراني يقوم بإهدار موارد الشعب الإيراني، بينما يعانون من فيروس كورونا، مما يفسر سبب وجود العقوبات، حيث لا يمكن السماح لإيران بتطوير الصواريخ الباليستية.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان اوتاغوس أن قوات الحرس الثوري قتلت في وقت سابق 176 شخصاً في حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية، فيما تقوم حالياً بإهدار مواردها على برنامج الفضاء العسكري، وبالتالي يكشف لنا ذلك أن حملتها بطلب تخفيف العقوبات مجرد عملية احتيال كاملة.

مستجدات كورونا

وحول مستجدات فيروس كورونا، نقلت وكالة أنباء إرنا تصريح رئيس مركز الإعلام بوزارة الصحة والتعليم الطبي كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع ليصل إلى 89328 شخصاً، فيما بلغ عدد الوفيات 5650 شخصاً، أبرزهم المرجع الديني إبراهيم أميني عضو مجلس خبراء القيادة بتاريخ 24 أبريل 2020 بسبب الفيروس في طهران.

الشأن الأمني

على الصعيد الأمني، حكمت محكمة الثورة في مدينة طهران على الناشطة الحقوقية مريم فاطمة محمدي بالسجن لمدة 3 أشهر بتهمة الإخلال بالنظام العام، كما أصدرت المحكمة نفسها في مدينة سنندج حكماً غيابياً على الناشط المدني أكبر غويلي بالسجن 5 سنوات بتهمة التعاون مع الأحزاب الكردية المعارضة للنظام.

الاحتجاجات

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احتج مئات المزارعين في مدينة أصفهان، اليوم، أمام منظمة المياه في المدينة اعتراضاً على استخدام مياه نهر زاينده رود بشكل غير قانوني من قبل المصانع مما أثر على كمية المياه المنقولة لري مزارعهم.

كما احتج العشرات من الحلاقين، اليوم، بمدينة دهدشت بمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد أمام المركز الصحي في المدينة اعتراضاً على إغلاق محلاتهم بسبب تفشي فيروس كورونا، وعدم اتخاذ الحكومة تدابير داعمة لتوفير سبل المعيشة.

لماذا يجب إدانة البرنامج الصاروخي الإيراني؟

- طهران أهملت مواطنيها واهتمت بالتطوير العسكري

- البرنامج الصاروخي الإيراني خطير وغير سلمي

- القمر الصناعي العسكري أطلق بالتكنولوجيا الباليستية

- طلب إيران تخفيف العقوبات مجرد عملية احتيال كاملة