تعنت الحوثي يفشل أداء بعثة الحديدة

فيما ردت قوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل بعملية عسكرية واسعة بين صنعاء والجوف ومأرب، أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن مغادرة معظم أعضاء الفريق الأممي المشرف على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

ونقل موقع محلي عن الناطق الرسمي للقوات المشتركة العقيد وضاح الدبيش القول، إن 65 موظفا في الفريق الأممي المشرف على وقف إطلاق النار في الحديدة، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، عادوا إلى بلدانهم، بشكل مفاجئ ودون علم الحكومة. وأوضح الدبيش، أن جميع الذين غادروا عبّروا عن استيائهم من عمل البعثة، وعدم اقتناعهم بأداء رئيس البعثة الهش، بحسب التواصل مع بعض الأعضاء، مبيناً أنه لم يتبقَ من أعضاء البعثة إلا 8 أفراد فقط، وفي ذلك دلالة على حالة عدم الرضى التي تسود معظم أفراد الفريق الأممي عن أداء رئيس البعثة وانحيازه الفاضح للحوثيين، بل وانصياعه لأوامرهم.

قصف الارتباط

وصعدت الميليشيا الحوثية خلال الفترة الأخيرة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية من خلال قصف نقاط ضباط الارتباط التي أنشأتها الأمم المتحدة في أكتوبر 2019، إضافة لاستحداث وحفر خنادق طويلة تمتد إلى داخل مزارع ومنازل المواطنين شرق المديرية. ويقول مراقبون سياسيون في الشأن اليمني، إن مواصلة الميليشيا الحوثية تصعيدها العسكري في الحديدة، دلالة واضحة بعدم قبول تلك الجماعات المبادرات الأممية والمجتمع الدولي لعملية السلام ورفضها تطبيق أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم ووقف عملية إطلاق النار بمدينة الحديدة.

خروقات الميليشيات

وبسبب الخروقات اليومية من قبل الميليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع الميليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.

ميدانياً

على الصعيد الميداني، ردت قوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل بعملية عسكرية واسعة في المناطق الواقعة بين صنعاء والجوف ومأرب بعد خروقات حوثية للهدنة، وتمكنت خلالها من تحرير مناطق واسعة في ثلاثة محاور في محيط صنعاء، ووصلت إلى مفرق الجوف، فيما واصلت القوات المشتركة تقدمها في جبهات عدة بمديرية مكيراس بالبيضاء. على حساب ميليشيات الحوثي التي واصلت خروقها للهدنة في الساحل الغربي لليمن.

عملية عسكرية

وفي التفاصيل، نفذت قوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل، عملية عسكرية نوعية في المناطق الواقعة بين الجوف وصنعاء ومأرب بمحيط العاصمة، مع بداية أول أيام شهر رمضان الفضيل، تمكنت خلاله من تحقيق انتصارات كبيرة، ووصلت إلى مفرق الجوف في طريقها إلى فرضة نهم.

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تحرير منطقة الجفرة

وذكرت مصادر ميدانية أن الجيش تمكن من تحرير منطقة الجفرة في مفرق الجوف، الذي باتت أجزاء كبيرة منه في أيدي قوات الجيش والقبائل، كما تمكنت من السيطرة على منطقتي المشاف والحجر، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي بدأت الليلة قبل الماضية، خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وأسر آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن الطريق الأسفلتي الرابط بين صنعاء والجوف ومأرب بات تحت سيطرة الجيش والقبائل، بعد سيطرتهم على نقطة الحجر وأجزاء من الصفراء في الجوف، فضلاً عن تحرير مواقع في صلب نهم وتقدمت نحو فرضة نهم، الأمر الذي دفع الميليشيات إلى تفجير جسر أسفل نقيل الفرضة لإعاقة تقدم الجيش.

لماذا غادر 65 موظفاً من الفريق الأممي

قصف الحوثي لنقاط ضباط الارتباط

حفر خنادق طويلة تمتد إلى داخل المزارع

عدم الرضى عن أداء رئيس البعثة وانحيازه

رفض الحوثي تطبيق أي بند من اتفاق ستوكهولم