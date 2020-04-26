أمريكا تطالب بإبقاء حظر السلاح على طهران

ويُظهر إطلاق إيران أول قمر اصطناعي عسكري، وفق الوزير الأمريكي، أن برنامجها الفضائي «ليس سلميا ولا مدنيّا بالكامل»، وعدّ بومبيو أن التقنية المستعملة في إطلاق القمر الاصطناعي «نور 1» هي نفسها المستعملة في إطلاق الصواريخ البالستية.
إدانة طهران
تابع البيان «يجب على جميع الأمم الملتزمة بالسلام إدانة تطوير هذه التكنولوجيات»، والاتحاد لـ«احتواء خطر البرنامج الصاروخي الإيراني»، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى «معاقبة الأفراد والكيانات التي تتعاون في هذا البرنامج».
إرسال جنود
أكد الجيش الأمريكي، أمس، أنه ينوي إرسال جنود إلى العراق وأفغانستان خلال الصيف المقبل، في إطار خطة لاستبدال الوحدات العسكرية الأمريكية المتواجدة في البلدين. ووفقا لتصريحات أدلت بها مصادر عسكرية في الجيش الأمريكي، فإنه «سيتوجه إلى العراق بداية الصيف، الفريق القتالي التابع للواء الثاني من الفرقة 82 المحمولة جواً المتمركزة في فورت براغ، بولاية نورث كارولينا»، مضيفة أن مدة نشر القوات في الشرق الأوسط ستتراوح بين ستة أشهر و13 شهرا».
أفغانستان
أشارت إلى أنه «سيتوجه لواء الإسناد الرابع لقوات الأمن من فورت كارسون في كولورادو إلى أفغانستان»، وتابعت أنه «سينشر جزء من اللواء القتالي الثاني والفرقة المدرعة الأولى في الكويت، كجزء من دورة منتظمة تركز على الحفاظ على القوات الجاهزة في الشرق الأوسط الكبير». وتم في وقت سابق تمديد فترات نشر بعض الوحدات، كاللواء الأول التابع للفرقة 82 المحمولة جواً، والذي تم نقله إلى الكويت بعد عيد الميلاد الماضي عقب تصاعد التوتر مع إيران.
انتقادات أمريكية لإيران
تمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران
لا يجب السماح لبلد إرهابي بشراء أسلحة تقليدية
برنامج إيران الفضائي ليس سلميا ولا مدنيا
يجب على الأمم الملتزمة بالسلام إدانة طهران
يجب احتواء خطر البرنامج الصاروخي
يجب معاقبة الأفراد والكيانات المتعاونة مع البرنامج
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