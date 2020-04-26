إطلاق مشروع خادم الحرمين للإفطار بالسنغال

ونقل الدوسري بهذه المناسبة تهنئة خادم الحرمين الشريفين للشعب السنغالي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وللرئيس ماكي سال وللحكومة السنغالية، مضيفاً أن المملكة تشارك الشعب السنغالي في جميع مناسباته منذ أكثر من 10 سنوات من خلال مشروع إفطار صائم طيلة شهر رمضان.
وأوضح أن السفارة دأبت على تنظيم مشروع الإفطار خلال شهر رمضان المبارك عن طريق الملحقية الدينية، والذي يستهدف أكثر من (40) ألف صائم في غرب إفريقيا والدول التي تشرف عليها السفارة (جمهورية جامبيا - غينيا بيساو)، ويأتي خلال شهر رمضان المبارك بأمر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، وتمت زيادته هذا العام بمقدار 40 % ضمن الأعمال الخيرية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين جل اهتمامه.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة السنغالية داكار، دشنت مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1441.
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