60 ألف سلة رمضانية لـ 350 ألف مستفيد في 3 دول

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 60 ألف سلة غذائية رمضانية لليمن والسودان وباكستان، يستفيد منها نحو 350 ألف فرد خلال الشهر الفضيل.

مناطق النزوح

دشن المركز، مشروع توزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في جمهورية السودان الشقيقة، بحضور كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني الشيخ خضر أحمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن محسن جعفر، وممثلي منظمة العون الإنساني والاغتنام للتنمية البشرية.

وسيجري توزيع 38.000 سلة غذائية في ولايات: الخرطوم وجنوب كردفان وشمال دارفور والبحر الأحمر والنيل الأزرق وسنار، بجمهورية السودان خلال شهر رمضان المبارك، يستفيد منها 229,266 فردا لسد حاجة الأسر الموجودة في مناطق النزوح وتخفيف حدة الفقر، بالتنسيق مع الحكومة السودانية، بحيث ستقوم منظمة الاغتنام للتنمية بتوزيع هذه السلال تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة ليتم إيصالها لمنازل المستفيدين والمحتاجين، وذلك لتجنب التجمعات واتباع الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

دول شقيقة

رفع السفير جعفر في تصريح بهذه المناسبة التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وقال: إن هذا التدشين يأتي امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتطبيقًا لما دأبت عليه المملكة في مساعدة المحتاجين بالدول الشقيقة والصديقة.

بدوره أبان ممثل منظمة العون الإنساني الدكتور علي عباس فضل الله، أن هذه السلال الغذائية ستخدم الكثير من الفقراء والمحتاجين بمختلف الولايات السودانية، مقدمًا شكره للمملكة ممثلةً بالمركز بالوقوف مع الشعب السوداني بمختلف فئاته، فيما أثنى إسماعيل الماحي ممثل منظمة الاغتنام للتنمية البشرية على عمل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة، واصفًا الجهد المبذول منه بالملحمة الإنسانية.

إقليم البنجاب

دشن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع 20.000 سلة غذائية بجمهورية باكستان الإسلامية، تزامنًا مع قدوم شهر رمضان المبارك، حيث حضر حفل التدشين في إسلام آباد حاكم إقليم البنجاب شودري سرور، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومدير فرع المركز في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني.

وسيتم توزيع هذه السلال في عشر مناطق في إقليم البنجاب بالتنسيق مع حكومة الإقليم، وسيستفيد من المشروع حوالي 120 ألف شخص موزعين في 10 مقاطعات بإقليم البنجاب، بحيث ستقوم مؤسسة «حياة» بتوزيع هذه السلال تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ليتم إيصالها وتسليمها لمنازل المستفيدين والمحتاجين، وذلك لتجنب التجمعات واتباع الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورنا، بينما سيتم اختيار المستفيدين من هذا المشروع بالتعاون مع حكومة إقليم البنجاب.

مساعدات إنسانية

رفع السفير المالكي التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال: إن هذا المشروع الذي نقوم بتدشينه يأتي امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان، وتطبيقًا لما دأبت عليه المملكة في مساعدة المحتاجين في كل مكان. من جانبه، رفع حاكم إقليم البنجاب شودري سرور، الشكر نيابة عن حكومة وشعب باكستان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مؤكداً أن المملكة سباقة بالخير، ومعروفة بالوقوف إلى جانب باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة. وقال: إن مشروع السلال الغذائية التي دشنه مركز الملك سلمان سيساعد الأسر الفقيرة والمحتاجة في إقليم البنجاب، مؤكدًا أن فريق مركز الملك سلمان يتميز بالتفاني في تقديم المساعدات الإنسانية على الدوام.

الأسر النازحة

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم السلال الغذائية الرمضانية لليمنيين، وذلك في محافظة المهرة. وتستهدف السلة 1075 أسرة من الأسر النازحة والأشد فقرًا بواقع 7500 فرد في مديريتي سيحوت والغيضة.

وأشاد نائب محافظ المهرة سالم عبدالله نيمر بدور المملكة الإنساني ممثلةً بالمركز تجاه إخوانهم في اليمن ومحافظة المهرة خاصة.

كما وزع المركز 190 سلة غذائية تزن 14 طنًا و60 كيلوجرامًا، للأسر الأشد فقرًا والنازحين في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، تستفيد منها 145 أسرة.

الأزمات والظروف

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في عدن عبر الشركاء المنفذين وبالتنسيق مع وحدة النازحين.

وتشمل الحملة توزيع 3140 سلة غذائية تزن 232 طنًا و360 كيلوجرامًا، إضافة إلى 3000 كرتون تمور، وتوزيع 170 خيمة، و600 بساط، و1020 بطانية، و350 حقيبة إيوائية.

وسيستفيد من الحملة التي أطلقها المركز 18,840 فردا ممن تضرروا من الأمطار الغزيرة والسيول بعدن.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتدخلات إغاثية عاجلة لنجدة المتضررين من السيول بعدن في شهر مارس الماضي، شملت توزيع 1763 سلة غذائية تزن 130 طنًا و462 كيلوجرامًا، و80 خيمة، و600 بساط، و640 حقيبة إيوائية طارئة، استفاد منها 10,578 فردا. ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدّمة من المملكة ممثلةً بالمركز للوقوف مع أبناء الشعب اليمني خلال مختلف الأزمات والظروف.

إغاثة المتضررين من سيول اليمن

3140

سلة غذائية

232

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طنًا

3000

كرتون تمور

170

خيمة

600

بساط

1020

بطانية

350

حقيبة إيوائية

18,840 مستفيدا

تدخلات إغاثية عاجلة خلال مارس الماضي

1763

سلة غذائية

130

طنًا

80

خيمة

600

بساط

640

حقيبة إيوائية طارئة

10,578

مستفيدا