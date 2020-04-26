كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا: تسجيل 38 حالة وفاة جديدة في موسكو بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الروسية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 38 حالة وفاة جديدة في موسكو بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 404.

وذكرت السلطات في بيان: "في موسكو توفي 38 مريضا تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي، وكان اختبار إصابتهم بفيروس كورونا إيجابيا"​​​.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت السلطات الروسية، إنه "تم تنفيذ نحو 2.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا في البلاد حتى الآن، ولا يزال نحو 168 ألف شخص تحت المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس".