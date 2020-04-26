كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر المالكي: الحوثيين ارتكبوا 129 خرقا عقب تمديد "هدنة اليمن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية العقيد تركي المالكي، مساء اليوم السبت، إن عدد خروقات مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية لوقف إطلاق النار وصل إلى 129 بعد تمديد وقف إطلاق النار.

وأضاف العقيد تركي المالكي: أن الاختراقات الحوثية شملت الأعمال العدائية واستخدام كافة أنواع الأسلحة، مؤكداً على التزام التحالف بالهدنة ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، مشيرا إلى أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس على الجبهات.

وكان التحالف العربي، قد أعلن يوم أمس الجمعة، عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من 23 أبريل الجاري.

وقال المالكي: إن "قرار قيادة القوات المشتركة للتحالف جاء بناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 أبريل الجاري بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين".

وفي 8 أبريل/نيسان الجاري، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبدأ وقف إطلاق النار فعليا يوم الخميس 9 أبريل/نيسان الجاري لمدة أسبوعين قابلة للتمديد؛ بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

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