كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر البحرية الأمريكية تعلن ارتفاع عدد البحارة المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت البحرية الأمريكية، مساء السبت، عن ارتفاع عدد البحارة المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على متن المدمرة "يو إس إس كيد" إلى 33 فردا. وقالت البحرية الأمريكية: إنه "تم إجلاء بحار آخر إلى الولايات المتحدة، فيما تواصل المدمرة إبحارها إلى الميناء"، لافتة إلى أن "البحارة على متن المدمرة يرتدون أقنعة N95 والملابس الواقية". وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوناثان هوفمان، قد أكد يوم أمس الجمعة، على أن "الفحوصات كشفت عن إصابة أحد البحارة من طاقم المدمرة بالفيروس بعد إجلائه عن السفينة"، لافتاً إلى "تشخيص مزيد من الإصابات على متنها لاحقا". ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن "نتائج فحص كورونا لأكثر من 10 بحارة على متن المدمرة جاءت إيجابية". وكانت المدمرة "كيد" تنفذ مهمة لمكافحة تهريب المخدرات في البحر الكاريبي، قبل اكتشاف فيروس كورونا على متنها وقرار عودتها إلى مرساها. Advertisements

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,891 مليون إصابة، بينهم أكثر من 201 ألف حالة وفاة، وأكثر من 825 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.