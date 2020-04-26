كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليبيا.. قوات الجيش تسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطين الليبي، مساء السبت، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة قرب وادي دينار في مدينة بني وليد الواقعة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب: إن "منصات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة نوع "بيرقدار" في وادي دينار بيني وليد كانت تحاول استهداف شاحنات وقود ومواد غذائية".

وأضاف المحجوب: أن الطائرات المسيرة تنطلق من الكلية الجوية بمصراتة الواقعة تحت سيطرة الاستعمار التركي لغرض محاصرة و تجويع المدن الليبية المساندة للجيش الليبي وعلى رأسها بني وليد و ترهونة، موضحاً أن القوات الليبية تواصل حماية المدنيين وتوفير كافة احتياجتهم خاصة في ظل وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الليبي إسقاط طائرة تركية مُسيّرة في منطقة بوقرين الهيشة شرق مصراتة.

وأسقط الجيش الليبي نحو 77 طائرة تركية مسيرة منذ بدء التدخل التركي في الشأن الليبي، وحقق تقدمات تكتيكية كبيرة في محاور عين زارة وصلاح الدين وأبوسليم.

واستغلت تركيا الهدنة الإنسانية لمكافحة وباء كورونا، وأرسلت عددا كبيرا من المرتزقة، بالإضافة للأسلحة والطائرات المسيرة إلى ليبيا حيث ترتكب تلك جرائم حرب باستهداف المدنيين.

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