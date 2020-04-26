كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ولي عهد أبوظبي: الإمارات تدعم كافة المبادرات الإنسانية لتخفيف وطأة الأزمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم السبت، على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لكافة الجهود والمبادرات الإنسانية لتخفيف وطأة الأزمات، التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": بحثت هاتفيًا مع ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية العالمي.. التعاون في تقديم المساعدات للمتضررين من الأوبئة خاصة الشعوب التي تعاني من المجاعة في ظل التحدي الذي يعيشه العالم إثر انتشار فيروس "كورونا"، وأكدت له دعم الإمارات لكافة الجهود والمبادرات الإنسانية لتخفيف وطأة الأزمات عليهم.