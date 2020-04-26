فرنسا.. "فيليب" يعتزم تقديم خطة لتخفيف حالة الإغلاق العام جراء كورونا

يعتزم رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب، تقديم خطة إلى البرلمان يوم الثلاثاء المقبل؛ لتخفيف حالة الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما نقلت ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقالت السلطات الفرنسية: إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالعدوى منذ بدء تفشي الوباء في البلاد قد وصل إلى 22 ألفا و614 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الصحية في فرنسا عن تسجيل 369 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,891 مليون إصابة، بينهم أكثر من 201 ألف حالة وفاة، وأكثر من 825 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.