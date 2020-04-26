يسار يتهم “ستكوم” على القناة الثانية بتقليد شخصية “السوحليفة”.. ويفتخر بالنسخة الجزائرية من الكبسولة 

اتهم الفنان الكوميدي يسار الغماري، ستكوم “كوبيراتيف” الذي يعرض على القناة الثانية، رمضان الحالي، بتقليد شخصية “السوحليفة” المشهورة بها ابنة أخته إسراء، في السلسلة التي تحمل نفس الاسم، وتعرض في جزء ثان على القناة الأولى.

وسخر يسار من الستكوم الذي يبث على القناة الثانية، معتبرا أن الشخصية التي تقدمها الطفلة آية خريجة ماستر شاف جينيور في الستكوم، هي تقليد صريح لشخصية السوحليفة.

وشارك يسار على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام ، صورة للقطة من “كوبيراتيف” يظهر فيها الممثل محمد الخياري والطفل، وعلق ساخرا: “سوحليفة درتها في الأولى جيت نشوف لقيتها فدوزيم”، مضيفا: “أبدعوا رحمكم الله”.

وفي منشور آخر عبر يسار، عن فخره باقتباس فكرة سلسلة “السوحليفة”، من طرف كوميدي جزائري، والعمل على منحها طابعا خاصا في سلسلة تحت اسم خالي.

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واعتمد الكوميدي الجزائري محمد خساني على نفس فكرة سلسلة السوحليفة في سلسلته خالي التي تعرض على قناة الشروق الجزائرية.

وشارك يسار الإعلان الترويجي للسلسلة الجزائرية خالي، مفتخرا في حديثه باستحاء الفكرة منه وتطبيقا خارج المغرب، بعد تطويرها بطريقة خاصة من الكوميدي الجزائري.

وكان يسار قد قدم رفقة ابنة أخته إسراء، سلسلة السوحليفة للمرة الأولى في رمضان قبل سنتين، ليعود في رمضان الحالي بجزء ثان من نفس السلسلة.