بعد تعافيه من كورونا.. رئيس وزراء بريطانيا يستعد للعودة إلى مهامه

من المتوقع أن يعود رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الاثنين المقبل، إلى أداء مهامه بعدما تعافى من كوفيد-19، في وقت تزداد الضغوط على حكومته لتوضيح استراتيجيتها بشأن رفع تدابير الإغلاق في بريطانيا.
ويتعافى جونسون البالغ من العمر 55 سنة، من فيروس كورونا الذي أُصيب به شهر مارس الماضي، تسبب له في دخول العناية المركزة بعدما تدهورت حالته الصحية.
وتجاوزت حصيلة وفيات كوفيد-19 في مستشفيات بريطانيا السبت 20 ألفا، الأمر الذي اعتبرته وزيرة الداخلية بيتري باتال “مأسويا للغاية”، لكنها دعت السكان لأن “يتحلوا بالقوة” لمواصلة الحجر.
وفق آخر أرقام وزارة االصحة، سجلت السبت 813 وفاة إضافية بكوفيد-19 في المستشفيات، ما يرفع الحصيلة الاجمالية إلى 20319.
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