شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: 129 خرقا حوثيا لتمديد وقف إطلاق النار باليمن والان مع التفاصيل

الأحد 26 أبريل 2020 أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، مساء اليوم السبت، أن ميليشيا الحوثي نفذت 129 خرقا لتمديد وقف إطلاق النار.

وأضاف التحالف - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن الانتهاكات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة، وأكد التحالف استمراره في الالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن. كما أكد التحالف أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس الخاصة بقواعد الاشتباك، لكنه أشار إلى أنه يحتفظ بحق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس ضد انتهاكات ميليشيا الحوثي.

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