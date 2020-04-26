شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 900 ألف والوفيات تتجاوز الـ 50 ألف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:18 صباحًا, 26 أبريل 2020 م المناطق - الرياض أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة .

وكشفت الإحصائيات عن وصول عدد الإصابات إلى 895,766 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 50,439 حالة وفاة.

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