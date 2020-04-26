شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الغامبي يعفو عن 115 سجيناً بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيان لرئاسة جمهورية غامبيا أن الرئيس بارو منذ وصوله إلى السلطة في يناير 2017 ، وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه، أخرج جميع المعتقلين السياسيين والسجناء الذين ظلوا محبوسين لعقود دون محاكمة.
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