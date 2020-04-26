شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الغامبي يعفو عن 115 سجيناً بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الرئيس الغامبي أداما بارو، أمس، عفوًا عن 115 سجينًا كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا داخل السجون.

وأوضح بيان لرئاسة جمهورية غامبيا أن الرئيس بارو منذ وصوله إلى السلطة في يناير 2017 ، وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه، أخرج جميع المعتقلين السياسيين والسجناء الذين ظلوا محبوسين لعقود دون محاكمة.