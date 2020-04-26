شكرا لقرائتكم خبر عن «عريقات»: استمرار اعتقال الأسير المصاب بكورونا خرق للقانون والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف عريقات في تصريح صحفي أمس، إنه على المجتمع الدولي والسكرتير العام للأمم المتحدة مسؤولية إلزام اسرائيل بإطلاق سراحه فورا لمتابعة حالته الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وطالب عريقات، بالإفراج عن كافة الأسرى وعلى رأسهم المرضى والأطفال والأسيرات وكبار السن.
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