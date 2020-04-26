شكرا لقرائتكم خبر عن قبل فتح المدارس.. توصية علمية لحماية طلاب فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

قال المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية بشأن جائحة فيروس كورونا ، أمس السبت، إنه يتعين على طلاب المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عاما و18 عاما وضع كمامات للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن كل العاملين في "الكليات" و"المدارس الثانوية" الذين يتعاملون مع طلاب تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاما وضع كمامات أيضا على الرغم من قوله إن من المستحيل جعل أطفال المدارس الأصغر سنا والذين تتراوح أعمارهم على سبيل المثال بين أربع سنوات و11 سنة أن يفعلوا ذلك.

وقال وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير على حسابه على تويتر، إن النتائج التي خلص إليها المجلس العلمي ستشكل جزءا من اعتبارات الحكومة بشأن كيفية إعادة فتح المدارس في 11 مايو.