شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي «كورونا» في تونس إلى 939 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 939 حالة.

وأوضحت في بيانها اليومي، أنه تم كشف الإصابات الجديدة إثر إجراء 559 تحليلا مخبريا فيما سجلت 207 حالة شفاء، مشيرة إلى أن محافظة تونس الأولى من حيث عدد الإصابات بـ 202 حالة.