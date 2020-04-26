شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» في أمريكا ترتفع إلى 895 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وكشفت الإحصائيات عن وصول عدد الإصابات إلى 895,766 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 50,439 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات «كورونا» في أمريكا ترتفع إلى 895 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.