شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تفشي «كورونا».. مطالبات بعزل الرئيس البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس السبت، أن مجلس النواب البرازيلي تلقى طلبات لتحريك إجراءات تهدف إلى عزل الرئيس جايير بولسونارو.

وقال ثلاثة نواب، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، للوكالة، إن رئيس مجلس النواب، رودريجو مايا تلقى الطلبات لكنه لم يصدق عليها على الفور.

وأضافت الوكالة أنه تم تقديم طلبين على الأقل بعزل الرئيس للكونجرس، أول أمس الجمعة، بعد أن استقال وزير العدل، سيرجيو مورو، متهما بولسونارو بمحاولة التدخل في تحقيقات الشرطة الاتحادية.

وقال النواب الذين تقدموا بالطلبات، إن مايا يعتقد أن توقيت طرح إجراءات العزل على المدى القصير خاطىء، وغير مناسب، حيث لا تزال البلاد تكافح جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت بلومبرج أن مايا لم يرد على طلب من جانبها للتعليق.