​​​​​​​بريطانيا تكشف موعد عودة «جونسون» لعمله

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أكد متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية، أمس السبت، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعود لعمله، غدًا الإثنين. وكان "جونسون" يتعافى من إصابته بفيروس كورونا في منزله الريفي؛ بعدما أمضى ثلاثة أيام في وحدة للرعاية الفائقة مطلع أبريل الجاري.

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