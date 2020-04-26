شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد حظر التجول 21 يومًا في كينيا والان نبدء بالتفاصيل

مددت السلطات الكينية اليوم، حظر التجول والحجر المنزلي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. وأوردت وكالة الأنباء الكينية أن السلطات قررت التمديد في حظر التجول لمدة 21 يومًا إضافية كإجراء وقائي من الفيروس. وكانت السلطات في البلاد قد أعلنت في وقت سابق إطلاق سراح 4 آلاف و 500 سجين، ضمن تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا في وقت بلغ فيه عدد إصابات كورونا 246 حالة، و 111 حالة وفاة، وشفاء 53 شخصًا.

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