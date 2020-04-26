أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الأحد، بان مواطنين استغاثوا بالقوات الأمنية للتدخل لإيقاف نزاع عشائري اندلع بين عشيرتين في قضاء المدينة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع، مساء اليوم، في قضاء المدينة شمال محافظة البصرة".
وأضاف أن "المواطنين في القضاء استغاثوا بالقوات الامنية للتدخل وإيقاف النزاع العشائري الذي استُخدم فيه اسلحة ثقيلة ومتوسطة".
ويعتبر النزاع هو الثاني خلال يوم واحد في محافظة البصرة.
وأضاف أن "المواطنين في القضاء استغاثوا بالقوات الامنية للتدخل وإيقاف النزاع العشائري الذي استُخدم فيه اسلحة ثقيلة ومتوسطة".
ويعتبر النزاع هو الثاني خلال يوم واحد في محافظة البصرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون في البصرة يستغيثون بالقوات الأمنية لإيقاف نزاع عشائري في قضاء المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.