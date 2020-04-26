مواطنون في البصرة يستغيثون بالقوات الأمنية لإيقاف نزاع عشائري في قضاء المدينة

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع، مساء اليوم، في قضاء المدينة شمال محافظة البصرة".

وأضاف أن "المواطنين في القضاء استغاثوا بالقوات الامنية للتدخل وإيقاف النزاع العشائري الذي استُخدم فيه اسلحة ثقيلة ومتوسطة".



ويعتبر النزاع هو الثاني خلال يوم واحد في محافظة البصرة.