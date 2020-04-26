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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد تعافيه من «كورونا».. تعرف على موعد عودة «جونسون» لعمله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
كشف مصدر حكومي بريطاني، اليوم السبت، عن أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أبلغ وزرائه بأنه سيستأنف مهامه الاثنين المقبل، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وفقا لقناة العربية.
كان وزير الصحة، مات هانكوك قال، الجمعة، إنه بات في صحة جيدة بما يمهد الطريق لعودته إلى العمل، بعد إصابته الشديدة بمرض "كوفيد 19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وصرح هانكوك لشبكة "سكاي نيوز" بأنه متأكد من أن جونسون سيعود بمجرد أن يوصي أطباؤه بذلك، مضيفا: "هذا القرار يرجع لرئيس الوزراء بالتشاور مع أطبائه".
وتابع: "تحدثت معه بالأمس إنه في حالة جيدة جدا ويتعافى بشكل واضح".
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