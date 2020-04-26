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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في تونس لـ939 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ليرتفع إجمالي المصابين إلى 939 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، أنها سجلت 32 تحليلا إيجابيا، من بينها 15 حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، و17 حالة إصابة جديدة، وذلك وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغ 207 حالات، فيما بلغ عدد المصابين المقيمين حاليا في الإنعاش 19 حالة.
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