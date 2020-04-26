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ارتفاع إصابات كورونا في تونس لـ939 حالة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات في تونس لـ939 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ليرتفع إجمالي المصابين إلى 939 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، أنها سجلت 32 تحليلا إيجابيا، من بينها 15 حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، و17 حالة إصابة جديدة، وذلك وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغ 207 حالات، فيما بلغ عدد المصابين المقيمين حاليا في الإنعاش 19 حالة.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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