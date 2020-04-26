ضاهر: الهندسات المالية بفائدة 31 بالمئة سنويا هي اكبر فضيحة

أشار النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "الهندسات المالية بفائدة 31 بالمئة سنويا هي اكبر فضيحة وقد كلفت مصرف ​لبنان​ 5.6 مليار ​دولار​ في حين انه كان يمكن طرحها بفائدة لا تزيد عن 7 بالمئة لأن ال CDS أي كلفة ​التأمين​ في السوق الدولية للبنان حينها لم تكن تتجاوز 3.5 بالمئة فهل كانت الهندسات المالية احدى أشكال الرشاوى للطبقة السياسية".

وفي وقت سابق، لفت ضاهر الى ان "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ صرح أنه تم إخراج 5.7 مليار دولار من لبنان في شهري كانون الثاني وشباط، والآن فهمت سبب رفض قانون الكابيتل كونترول الذي كنت بصدد تقديمه في شهر تشرين الثاني وكانت الحجة "ما بدا نغير بالنظام الاقتصادي"، تبيّن أن السبب تهريب أموالهم فيما ما زلت حتّى الامس أتساءل عن السبب".