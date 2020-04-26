اكثر من 200 الف وفاة بفيروس كورونا في العالم

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باريس: اودى وباء كوفيد-19 باكثر من مئتي الف شخص العالم نحو تسعين في المئة منهم في اوروبا والولايات المتحدة منذ بدء انتشاره في كانون الاول/ديسمبر، وفق حصيلة لفرانس برس تستند الى مصادر رسمية السبت في الساعة 19,00 ت غ.

وبلغت الحصيلة الاجمالية 200 الف و736 وفاة في العالم من مليونين و864 الفا و71 اصابة، بينها 122 الفا و171 وفاة في اوروبا (مليون و360 الفا و314 اصابة)، القارة الاكثر تضررا. وسجلت الولايات المتحدة اكبر عدد من الوفيات (53 الفا و70) تلتها ايطاليا (26 الفا و384) واسبانيا (22 الفا و902) وفرنسا (22 الفا و614) والمملكة المتحدة (20 الفا و319).



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