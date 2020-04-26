شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تتواكب ذكرى تحرير سيناء الـ38 مع انتهاء أول مرحلة لرفح الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، إنه تحل الذكرى الـ38 لتحرير سيناء بالتزامن مع انتهاء أول مراحل مدينة رفح الجديدة.

وأوضح لـ" الخليج 365"، أن أهم ما يرصدونه من جهود قائمة تنفذه الدولة وتسير فى تنفيذ مشروعات عمرانية بمناطق الشيخ زويد ورفح هى مدينة رفح الجديدة التى يجرى العمل فيها على قدم وساق وتجهيز ـول مراحل عمارات المدينة.

أضاف أن ما شهدته مدينة الشيخ زويد هذا العام مد خط كهرباء جديد بتكلفة ٥٦ مليون جنيه ، وإنشاء محطة مياه محلاه على ساحل بحر الشيخ زويد سعه 5000 كوب يوميا، وإنشاء ملعب كرة خماسية بالنجيل الصناعى بملعب مركز شباب الكوثر، وانطلاق أعمال تجميل مدينة الشيخ زويد وخصوصا حى الكوثر بعمل حديقة متكامله وتجميل العمارات السكنية والشوارع.

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وأضاف النائب عن دائرة الشيخ زويد ورفح انه تم تزويد مستشفى الشيخ زويد بأجهزة غسيل كلوى وبعض الاجهزة والمعدات، وتغيير شبكة الكهرباء بالمدينة من هوائي إلى أرضى، وإنشاء مبنى كامل للإدارة الهندسية، إحلال وتجديد لمبنى مجلس المدينة، إنشاء مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي.

وقال انه يوجه التحية باسم كل اهالى سيناء لكل روح شهيد على ارض سيناء فى معارك الحرب لطرد العدو الإسرائيلي وتطهير سيناء من فلول الإرهاب ، مشيرًا إلى أن أهالى سيناء يواصلون صمودهم وتضحياتهم جنبا إلى جنب مع القيادة والوطن .

وقال فى ذكرى التحرير نستلهم روح الانتصار وان القادم دائما أفضل وان سيناء بفضل الله ثم بفضل سواعد قواتنا المسلحة ستبقى محفوظة .

وتحتفل مصر بمرور 38 عاما كما على تحرير سيناء فى 25 ابريل من عام 1982 اليوم الذى شهد رفع العلم على آخر شبر محرر برفح المصرية.