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أجرت جامعة سنغافورة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، دراسة تتعلق بمسار انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من بلدان العالم، وهي الدراسة التي شملت حتى الآن بعضا من الدول العربية، وتتنبأ من خلالها الجامعة بآجال بلوغ الذروة، وموعد القضاء نهائيا على الوباء في كل بلد على حدة.
وتظهر نتائج الدراسة، التي شملت حتى الآن عددا من الدول، ليس بينها المغرب، أن أزمة كورونا ستنهي بداية في دولتي لبنان والأردن، مع نهاية شهر أبريل لتستمر باقي البلدان العربية بتجاوز الأزمة خلال شهري ماي ويونيو المقبلين.
وتؤكد نتائج الدراسة أن أزمة وباء كورونا ستنتهي في 4 ماي في السودان، وبالإمارات في 15 ماي، ومصر في 20 ماي ، الكويت في 29 ماي.
وفي السعودية، ستصل لذروتها في الأول من ماي على أن تنتهي مطلع يونيو. وفي قطر يتوقع ألا تنتهي الأزمة إلا في 8 يوليوز.
وعلى مستوى بلدان العالم الأكثر تضررا، تتوقع الدراسة أن ألمانيا ستتجاوز الأزمة في 30 أبريل، إسبانيا في الأول من ماي، وفرنسا في 3 ماي، وإيطاليا 4 ماي، وأمريكا في 9 ماي، وفي إيران في 10 ماي، وبريطانيا 13 ماي، وتركيا 15 ماي، وروسيا في 21 ماي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن ولبنان أولا.. دراسة تتنبأ بمواعيد خروج البلدان العربية من أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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