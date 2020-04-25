برشلونة ومانشستر سيتي يتنافسان على صفقة دفاعية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريقي برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي يتنافسان على ضم مدافع بنفيكا، روبن دياز، في الميركاتو الصيفي القادم.

ويسعى الناديان لتدعيم خط الدفاع، بعدما تعرضا لهزات قوية هذا الموسم؛ بسبب وجود نقص عددي في الخط الخلفي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة ومانشستر سيتي، يخططان لتقديم عرض لبنفيكا في الميركاتو الصيفي لضم دياز.

ويرتبط دياز (22 عامًا) بعقد مع بنفيكا حتى صيف 2024، ولديه شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو.

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ويعتبر هذا الرقم كبير للغاية على كلا الناديين، إلا أن هناك تفاؤلا بإمكانية تخفيضه، في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل اللاعبين خورخي مينديز، عرض دياز على برشلونة كبديل محتمل طويل الأمد لصامويل أومتيتي، والذي ربطته عدة تقارير بالرحيل عن كامب نو في نهاية الموسم.

أما بالنسبة لمانشستر سيتي، فإن دياز مرشح مع السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، للقدوم إلى ملعب الاتحاد هذا الصيف.

ولا يرغب رئيس بنفيكا، لويس فيليبي فييرا، في بيع كبار نجومه، على الأقل في خضم أزمة فيروس كورونا.