الاقتصاد بعد كورونا: التفاؤل في تقدير العمل الجماعي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كتب الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، السير أنجوس ديتون "إنها عدوى تكافؤ الفرص لا تنتقل إلى قادة العالم وكبار السياسيين والمشاهير". ومع ذلك، هناك العديد من الحجج للبقاء متفائل. إذا نظرنا إلى الوراء، فمن الواضح أن الأوبئة السابقة قللت من عدم المساواة.

وذكرت صحيفة "ذي غارديان" أسباب التفاؤل حيث يغرق اقتصاد الدول الكبرى ومعظم العالم في الركود. ويبدو هذا غريبًا عندما يتوقع أن يكون الركود هو الأعمق في عدة قرون.

وقال الاقتصادي في هارفارد الحائز على جائزة نوبل، أمارتيا سين، في صحيفة "فاينانشال تايمز" إن هناك مجالًا للتفاؤل حيث يتم تقدير العمل الجماعي "إن الحاجة للعمل معًا يمكن أن تولد بالتأكيد تقديرًا للدور البنّاء للعمل العام".

ويأمل كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، آندي هالدين، أن يتم تقدير العمل الجماعي لفترة طويلة بعد العثور على لقاح لفيروس كورونا. ينصب تركيزه على المجموعات الطوعية والحاجة التلقائية للعقلية المجتمعية للاجتماع معًا، مع تقدير الحاجة إلى التعامل مع قضايا مثل تغير المناخ، أو رعاية أولئك الأقل تجهيزًا للتعامل مع الحياة الحديثة.

لندن (أ ب)

بطبيعة الحال، تحسين مستويات المعيشة والرفاهية العامة بمجرد رفع الحظر يحتاج إلى المال، وإمكانية وصول الحكومات إلى الأموال الوفيرة هي سبب آخر للتفاؤل. بعد الانهيار المالي لعام 2008، كانت الحكومات المحافظة إلى حد كبير التي أدارت العالم النامي تنفر عاطفيًا من ارتفاع مستويات الدين بشكل مستمر، حتى عندما كان الغرض منها هو تحفيز الانتعاش وخفض الدين في نهاية المطاف كنسبة من الدخل القومي.

ويحتّم الوباء على جميع الدول جمع الأموال عبر أسواق الديون، لإنقاذ الصناعات الحيوية ومنع البطالة الجماعية. ليس أمام مستثمر السندات أي مكان يذهب إليه غير إقراض الحكومات المثقلة بالديون. عامل آخر يحدد عجز هؤلاء المستثمرين هو الخطر لتحويل أموالهم إلى أسهم للصناعات والشركات، عندما لا يعرف سوى القليل عن الشركات التي ستعيش وتزدهر في عصر ما بعد الوباء.

ويتوقع أن تدخل المملكة المتحدة عام 2021 على سبيل المثال، بمستوى من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 100% وسيعتقد القليل أنه سبب للقلق. إن الحجم الهائل للأموال في أسواق السندات التي تبحث عن فرص استثمارية سيعني بقاء أسعار الفائدة منخفضة، مما يسمح للدول بدفع فاتورة الفوائد مع وجود مساحة كافية.

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سيكون لدى المملكة المتحدة المجال لدعم حملات شطب ديون العالم النامي مع إصلاح النسيج الاجتماعي البائس في البلاد والاستثمار في البنية التحتية الجديدة وتوفير الرعاية الصحية والمرافق التعليمية.

وتكلفة ذلك، هي عوائد الاستثمار التي تتمتع بها عادة صناديق التقاعد في العالم المتقدم، بما في ذلك تلك الموجودة في المملكة المتحدة. وهم مستثمرو السندات الرئيسيون، إلى جانب صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، التي يجب أن تقبل عوائد أقل لإقراض الحكومات مدخراتهم.

لندن (أ ب)

لفترة طويلة الآن، تصارع صناديق التقاعد لكيفية مواءمة العائدات المتناقصة بشكل مطرد مع الطلبات غير المعقولة من المدخرين للحصول على دخل تقاعد مرتفع للغاية. إن عالم ما بعد الوباء سيجعل هذه الدائرة أكثر صعوبة.

وهذه المشكلة ليست قضية جانبية. ما لم تتمكن الحكومات من إيجاد طريقة لإقناع الناخبين الأكبر سنًا بأن مصالحهم الفضلى تكمن، ليس في حماية أسعار منازلهم واستحقاقات المعاشات التقاعدية، ولكن في رفض التقشف لصالح عالم حيث يتم استخدام مدخراتهم جزئيا، لتعزيز الصحة و الرعاية الاجتماعية بالنسبة لهم ولعائلاتهم، ستكون نتيجة لذلك تخفيضات في الإنفاق وضرائب أعلى.

ويتشاءم ديتون وسين في نهاية المطاف بشأن التغلب على الانحراف الطويل الأمد نحو اللامساواة. بالنسبة للبريطانيين، في حالِ كانوا جنودًا مع بوريس جونسون كرئيس للوزراء؛ يجب أن يكون هناك قلق كبير.

ولفت الاقتصاديين إلى أنه "نأمل أن يرى المسنون، الذين يصوتون تقليديًا للمحافظين بأعداد كبيرة، أنه يجب الحفاظ على الاستجابة الجماعية للوباء، على الأقل من أجل مصلحتهم ومصلحة عائلاتهم".